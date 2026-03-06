オーラスで掴んだ僥倖の逆転勝利。EX風林火山・内川幸太郎（連盟）が3月5日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板し、個人12勝目をあげた。【映像】内川、ポン・ポン・ポンでラス牌の衝撃引き勝ち当試合は起家からBEAST X・下石戟（協会）、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）、内川の並びでスタート。東1局では下石がダマテンで構える中、内川がリーチを宣告。しかし浅