明石家さんま＆大竹しのぶの長女でタレントのIMALUが、4日放送の日本テレビ系『上田と女が吠える夜』(毎週水曜後9：00）にゲスト出演。DIYで建設したという奄美大島の自宅を紹介するとともに、島での暮らしを明かした。【動画】オーシャンビューが一望できる！“DIYで建てた”奄美大島の3LDKの自宅この日は「今こそ持ち家派VS賃貸派…結局どっちが得!?春の物件SP」と題して放送。現在、奄美大島と東京での2拠点生活を送って