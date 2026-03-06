西から天気が下り坂夜は東日本にも雨雲きょうは西から天気が下り坂となり、西日本では雨脚の強まる所もあるでしょう。夜は東日本にも雨雲が広がりそうです。【写真を見る】【西から雨雲】西日本では雨脚強まる所も東〜北日本も雲多く、夜は雨や雪の降り出す所がある見込み週末は強風や気温変化に注意を6日の天気関東の強い風はおさまるものの、雲が多く気温は平年並みに戻るでしょう。朝から雨の九州北部などは気温があま