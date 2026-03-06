あっさりしたスープに、細めの麺。食べた瞬間の感動はもちろん、お腹と心が満たされてもなお口の中に残る心地の良い余韻が胸を打ち「また食べたい」と思わせる。それが50歳を超えても気にせず食べられる一杯ではないでしょうか。今回は50歳からでもおすすめの塩ラーメンにこだわって厳選しました。軽いのに、深い。大人も飲み干す至福のスープ『Tombo（とんぼ）』＠吉祥寺店主が丼にスープを注ぎ入れると、カウンター9席の店内は瞬