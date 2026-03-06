売上17％増でも株価急落。マイクロソフト「AI特需」の死角2026年1月末、世界の株式市場を牽引してきた巨大テック企業群の動向に、ある興味深い現象が起きた。1月30日、米IT大手マイクロソフト（MSFT）が発表した決算は、市場予想を上回る内容だった。売上高は前年比17%増（約620億ドル）、営業利益に至っては21%増（約270億ドル）という驚異的な二桁成長を記録し、なかでもクラウドサービス「Azure（アジュール）」を含むインテリ