厚生労働省は５日、労働者などを対象に実施した労働時間についての意識調査の結果を公表した。労働時間を「このままで良い」と回答した労働者が６割を占め、「増やしたい」は１割にとどまった。厚労省は昨年１０〜１２月、残業時間の上限規制（原則月４５時間、年３６０時間）を導入した２０１９年の働き方改革関連法の総点検として、労働者３０００人と企業３２７社に意識調査を実施した。調査結果によると、労働者では労働