「AIに仕事を奪われる」2026年のアメリカでは、この恐怖が労働者たちの間に伝染病のように広がっています。脚本家がプラカードを掲げ、新聞社がAI企業を訴え、プログラマーが自分の仕事の消滅をSNSで嘆く、絶望がいたるところに忍び寄っています。その一方、太平洋の反対側にある日本では、むしろAIを労働力のひとつとして積極的に取り入れる動きのほうが目立ちます。なぜ、同じ技術がこれほど正反対に受け取られるのでしょうか。