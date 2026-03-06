侍ジャパンが大会連覇を目指す、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が開幕した。侍ジャパンの主戦として期待されるのが、昨シーズン、ワールドシリーズで３勝を挙げ連覇に貢献し、MVPにも輝いた山本由伸だ。怪物級のエースに成長した山本を、元オリックスのチームメイト・福田周平氏が語る。初戦の台湾に向けて調整する山本由伸photo by Sankei Visual【人間の体はすごいということを証明】──山本投手とは６