世界中の野球ファンの胸が高鳴る季節がやってきた。国と国が威信をかけてぶつかり合う祭典、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が幕を開けた。球場を包む熱狂と、世界の頂点を巡るドラマ。その中心にいるのは、やはりこの男、大谷翔平だ。佐々木亨●文text by Toru Sasaki【打率10割の時にはじめて100％と思える】小皿に掬った豆腐料理が、体の芯まで温めてくれる。師走を迎えていたあの日、「和」を基調とし