2018年11月、地方公務員の近藤顕彦氏（当時35歳）はバーチャルシンガー・初音ミクとの結婚式を挙げた。あれから7年。前編では、等身大フィギュアとの日常、SNSでの炎上、テーマパーク持ち込み騒動、家族との関係、そしてフィクトセクシュアル協会の活動について聞いた。後編では、初音ミクの権利元であるクリプトン社との関係、AI時代の展望、そして近藤氏の老後について迫る。【前編記事】『愛妻・初音ミクの下着を購入しようとし