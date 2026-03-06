日本で初めて女性の首相となった高市早苗氏はどんな人か。別冊宝島編集部『高市早苗 その人生と名言』（宝島社）より、ノンフィクション作家・大下英治さんの寄稿を紹介する――。写真提供＝共同通信社参院本会議で参政党の神谷宗幣代表の代表質問に答弁する高市早苗首相＝2026年2月26日 - 写真提供＝共同通信社■父・大休さんにとって自慢の一人娘高市早苗氏は、1961年3月7日、奈良県内で、サラリーマンの父の大休(だいきゅう)さ