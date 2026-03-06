会社から早期退職制度の案内があり、退職金が300万円上乗せされると聞けば、心が揺れる方も多いでしょう。しかし、退職後の生活や再就職の見通しが立たないまま決断するのは不安が伴います。本記事では、早期退職制度を利用するメリット・デメリットや判断のポイントについて、家計とキャリアの両面から考えます。 早期退職制度の「300万円上乗せ」は本当にお得か 退職金が300万円増えるという提示は、一見すると大きなメ