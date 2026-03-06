豪州代表の左腕、ジョン・ケネディに阪神ファンが反応ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組が5日、東京ドームで開幕。オーストラリアがチャイニーズ・タイペイに快勝した。ファンは7回から登板した豪州代表のジョン・ケネディ投手に注目。阪神の助っ人左腕を彷彿させる投球フォームに「中身は本人じゃないの？」と話題になっている。ケネディは2点リードの7回から3番手として登板。7回を3人で切り抜けると、