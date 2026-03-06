神社の正しい参拝の仕方は何か。利益の専門家の藤本宏人さんは「神社の鳥居の前に立ったら心と体を落ち着けてから鳥居をくぐるといい。ただ、鳥居の前で、『全力のおじぎ』はオススメできない。背中をまっすぐに保ち、腰を十五度程度曲げるだけでいい」という――。※本稿は、藤本宏人『神社ご利益1万倍の参り方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。■「鳥居」はくぐるだけでお祓いになる実践鳥居から境内へ――神域での