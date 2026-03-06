【カプコンスポットライト】 3月6日7時～ 配信 カプコンは、3月27日発売予定のブラザーアクションRPG「流星のロックマン パーフェクトコレクション」について、オンライン機能の情報を発表した。 オンライン対戦では、ランクマッチ、カジュアルマッチ、フレンドマッチが登場。またトレード機能とブラザー機能もあり、ブラザーは最大100人まで登録可能と