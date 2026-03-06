古民家カフェで月4回開催される、かぎ針編み教室「手編み工房CORON」が手がけるかぎ針編み教室が開催されるのは、大阪・谷町の築約100年の長屋を改装した複合ショップ「空堀・惣（からほり そう）」内にある「CRYDDERI CAFÉ 」。空堀商店街から徒歩すぐの長屋の1階の奥にあり、カフェがオープンする前の9時30分から2時間程度、1回ごとに申し込める教室が月4回開催されます。ソロおすすめPoint9割がおひとりさまなの