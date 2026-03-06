二宮和也が語った嵐ブレイクのきっかけ1999年11月にデビューし、今年5月いっぱいで活動終了する「嵐」。そんな嵐が大ブレイクしたきっかけについて、1月28日に放送された『ニノなのに』（TBS系）にて、二宮和也さんが次のように語ったことが話題を集めました。「僕らの共通見解として、我々嵐は『花より男子』で売れたと思ってる」二宮さんいわく、嵐メンバー5人全員が、松本潤さんが単独出演した恋愛ドラマ『花より男子』シリーズ