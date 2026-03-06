新刊『「書くこと」の哲学』が話題の批評家・佐々木敦さんと、最新作『帰れない探偵』で第77回読売文学賞（小説賞）を受賞した柴崎友香さんのトークイベントが、2025年12月に紀伊國屋書店新宿本店で行われました。佐々木さんが、柴崎さんの「書くこと」についての思考に迫った本トークを、一部抜粋・再構成してお届けします。「何もない」を書きたい佐々木柴崎さんと初めて一緒に人前でお話したのは2009年で、いまはなき新宿のジ