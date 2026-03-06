人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案しています。今回は、「明日は友だちと遊びます」「目的なくブラブラ過ごして遊ぶ」など、日常生活で何気なく使っている「遊ぶ」という言葉について。英語で言う場合、「play」という英単語が一番に思い浮かんだ人も多いかと