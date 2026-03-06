クリスマスに保護された赤い首輪をつけた犬2023年のクリスマスの日、一匹の豆柴が、福島県の愛護センターに保護された。推定年齢10歳。赤い首輪と鎖のリードをつけたその犬の尻尾は途中でちぎれていた。すぐに飼い主が現れるだろうという職員たちの予想は裏切られた。年が明けても、鳴き声一つ上げずに、おとなしく過ごす犬の姿に、命をつなげる道をと、センター長から、動物保護団体「ワタシニデキルコト」の代表・坂上知枝さんに