モデルで女優の本田紗来（１８）が３日付で自身のインスタグラムを更新。高校を卒業したことを報告し、女優の姉・望結との２ショットを投稿した。「みゆが卒業式に来てくれました。こんなに幸せなことはないです！」と書き出し、「退場のとき、両親とみゆの姿が見えた瞬間、涙が溢れました。両親もきっといろいろな思いで見守ってくれていたと思います。まだ余韻でいっぱいで、明日もいつも通り学校に行く気がしてしまいます。