俳優の中村倫也が、3月6日放送のトーク番組『A-Studio＋』に出演する。MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔が関係者に取材を行い、親友・生田斗真との関係や撮影現場での姿、さらに妻・水卜麻美との日常など、中村の素顔に迫る。【写真】妻との私生活を語った中村倫也現在放送中の金曜ドラマ『DREAM STAGE』で音楽プロデューサー・吾妻潤を演じる中村。鶴瓶は同ドラマで共演するNAZEメンバーに取材し、演技未経験のメンバーへさりげな