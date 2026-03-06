春季キャンプ中、巨人投手陣のブルペンで捕手陣の視線をくぎ付けにしている新人がいた。ドラフト2位右腕・田和廉投手（早大）だ。田和と言えば決め球・シンカーが最大の武器。球速の違う2種類を操り、大学時代は主に抑えとして29試合に登板して防御率2・08。巨人でも即戦力としての期待は大きい。まだ新人。それでも田和は一つの大きな決断を下していた。キャンプ前に行われた合同新人自主トレ。5日目の1月18日に初ブルペン