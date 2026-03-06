欧州で発表の「新カローラ」2026年モデルは日本にも登場する!?トヨタの欧州法人は2025年12月、カローラシリーズの一部改良モデル（2026年モデル）を発表しました。2026年3月より順次欧州市場で発売されますが、どういった点が進化したのでしょうか。【【画像】超カッコいい！ これが驚愕の「グレー」採用のトヨタ「“新たな”カローラ」です！ 画像で見る（30枚以上）トヨタのカローラシリーズは、日本国内では実用的な乗用