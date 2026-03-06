裏表の使い分けが激しいタイプは、上の人の気持ちをくすぐるような言葉を発するだけでなく、上の人に重宝がられる行動を目ざとく察知し、素早く行動に移すため、上の人は実際に助かることが多いという。 【画像】おべっか使いの部下を上司が可愛がる明確な理由 自分のために動いてくれるわけだから、裏表の二面性に気づかないだけでなく、頼りになるヤツ、自分のために献身的に動いてくれるヤツと思い、好意的に評価する