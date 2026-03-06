＜ブルーベイLPGA初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞渋野日向子の2026年シーズン初戦は、厳しい表情で18番グリーンを下りることになった。最終ホールでダブルボギーを喫して「74」の2オーバー発進。「最後は悔しい終わり方になってしまった。あした切り替えて頑張りたい」と表情を引き締めた。【写真】前傾は浅く渋野日向子のニュースイングがこちら風が強まり始めたなか午前11時52分にティ