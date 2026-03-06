4日、DPワールド（欧州）ツアーは、ルーク・ドナルド（イングランド）が2027年にアイルランド・アデアマナーで開催される欧米対抗戦「ライダーカップ」の欧州チーム主将を務めると発表した。ドナルドは3大会連続で欧州チームを率い、2023年のローマ大会、2025年のニューヨーク大会に続く“3連勝”を目指す。【写真】ライダーカップのトロフィーが神々しいドナルドは声明で次のようにコメントした。「過去2回のライダーカップは、私