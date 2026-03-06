＜ヨハネスブルグオープン 初日◇5日◇ホートンGC（南アフリカ）◇7279ヤード・パー70＞DPワールド（欧州）ツアーの南アフリカ連戦2戦目が開幕したが、第1ラウンドは日没順延となった。【写真】昨季賞金王・金子駆大の14本を覗き見！日本勢は3人が出場。昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大は10ホールを消化し、3アンダーの暫定19位タイにつけている。16番まで終えた星野陸也は2アンダー・暫定36位タイ。桂川有人は2オーバー・暫定11