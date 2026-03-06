3月8日は「国際女性デー」。日本では長らく「この仕事は女性には不向き」といった思い込みや、女性特有の健康問題への対応の遅れが、女性の活躍を阻んできました。今、これを「経営課題」ととらえ、中小企業をアップデートさせようという取り組みが埼玉で始まっています。男女雇用機会均等法の施行からまもなく40年。総務省の労働力調査によると、働く女性の数は、1985年の2304万人から2025年には3126万人に増加し、15〜64歳の女性