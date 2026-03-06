俳優の水谷豊（７３）が企画・監督・脚本・プロデュース・主演の１人５役を担った映画「Ｐｉｃｃｏｌａｆｅｌｉｃｉｔà（ピッコラフェリチタ）〜小さな幸せ〜」（４月２４日公開）で娘の趣里（３５）と親子初共演したことが５日、分かった。今作では人生の岐路に立たされた６０代、４０代、３０代の男女３組が向き合う４つのストーリーが描かれる。水谷が６０代男性、趣里が３０代女性を演じる。監督４作目の水谷が