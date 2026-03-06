俳優の橋本愛（３０）が映画「祝山（いわいやま）」（初夏公開）に主演することが５日、分かった。１６年の映画「残穢−住んではいけない部屋−」以来、１０年ぶりのホラー出演となり「時には泥だらけになりながら、ずっと誰かに見られているような。そんな違和感が付きまとっていました」と、撮影期間中には得体の知れない何かを感じていたという。原作は作家の加門七海氏による同名小説。加門氏自身の心霊体験をもとに描か