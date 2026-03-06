俳優の芦田愛菜（２１）が、俳優・唐沢寿明（６２）主演の映画「ミステリー・アリーナ」（５月２２日公開）に出演することが５日、分かった。生放送の推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」で予選を勝ち抜いた６人が謎を解読していくが、推理を外した者には恐ろしいリスクが−という本格ミステリー。作家・深水黎一郎氏の同名小説が原作となる。「予選を１位で通過した、とても頭の良い女の子」を演じる芦田は「ミステリー