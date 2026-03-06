9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が初の単独主演を務める映画『スペシャルズ』がきょう6日公開された。劇中でも華麗なダンスやアクロバットを披露している佐久間。その裏側には、苦手を受け入れ、自分の強みを信じてきたこれまでがあった。そして、初座長の現場で大切にした“調和”という考え方を語った。【別カット】輝く笑顔と確固たる信念がにじむ瞳が魅力的な佐久間大介本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの