イスラエルの国連大使は交戦するイランとの停戦交渉について、時期尚早だとの認識を示しました。イスラエルダノン国連大使「外交は動き出すと思うが、まだだ。我々は任務を成し遂げなければならない」イスラエルのダノン大使は5日、アメリカ・ニューヨークの国連本部で会見を行い、イランとの停戦に向けた交渉についてこのように述べ、時期尚早との認識を示しました。「イランが長年かけて構築したテロの構造を解体しなければな