歌手の相川七瀬（５１）が３日付で自身のインスタグラムを更新。大学院の修士試験に合格したことを明かした。「大学院の修士最終試験の合否が届き無事に卒業出来そうです」と書き出し、「出来は良くないけど良くこの２年圧倒されながらも逃げ出さずに耐えたなと我ながらに思います。よく耐えた、私に乾杯」（原文ママ）とつづり、合格通知の画像を公開した。この投稿にファンからは「尊敬します」「すごいです」「まさに！！