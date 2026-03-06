9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が初の単独主演を務める映画『スペシャルズ』がきょう6日公開された。初主演の喜びとともに語られたのは、内田英治監督への信頼と恩返しの思いだった。映像芝居の奥深さに目覚めた瞬間から、ダンスやアクションの裏側まで、佐久間の進化に迫った。【別カット】クールにもハッピーにも…多彩な表情を見せる佐久間大介本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会の