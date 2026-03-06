【カプコンスポットライト】 3月6日7時～ 配信 カプコンは、SFアクションアドベンチャー「PRAGMATA（プラグマタ）」について、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC版について4月17日に発売日を前倒しすることを明らかにした。 本作はこれまで4月24日に発売予定となっていたが、このタイミングに1週間の発売前倒しがアナウンスされた。このほか、Switch2版のリリ&