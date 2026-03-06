パリ五輪・バドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽選手（28）が2026年2月25日、自身のインスタグラムを更新。送別会での笑顔ショットを披露した。「可愛いケーキまで準備してくださり」志田選手は、「再春館製薬所の社長含め、チームのみんなが送別会を企画してくださり、最後に楽しい時間を過ごすことができました」といい、ケーキを前に笑顔をみせる様子やクッキーを持つ姿を投稿した。「可愛いケーキまで準備し