“女子アナ界No.1”スタイル・白戸ゆめの初写真集から先行カット掲載の表紙＆巻頭10P！ ぽたみう、「劇団4ドル50セント」大槻理子の2年ぶりグラビア掲載の『FLASH』は3月3日(火)発売 “女子アナ界No.1”スタイルの白戸ゆめのが初写真集発売！『FLASH』の表紙巻頭ページで先行カットを披露 “女子アナ界No.1”と評される圧倒的なプロポーションで、多くの雑誌表紙を席巻してきた白戸ゆめのが、3月3日発売の『FLASH』