元気な高齢者は「アルブミン値」が高い 私の患者さんのデータを分析すると、アルブミン値が高い方は、高齢であっても身体機能がよく保たれ、日々を若々しく過ごしていらっしゃることがわかります。 アルブミン値が低かった患者さんも、肉や卵などの動物性タンパク質を積極的に摂取することで、数値が上昇するとともに活力を取り戻しました。 ここまで解説してきたように、アルブミン値は健康長寿と密接に関連してい