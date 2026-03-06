【痩せないNG習慣を見直す】胃腸が疲れるのに寝る前に食べる もうすぐ寝るのに食べたい、そんなときありますよね。ですが、寝る前に食べると摂ったカロリーは消費されずそのままため込まれて太ります。それに睡眠中、胃腸は大いに消化活動し、休む暇もありません。 胃腸のお休みのためにも、寝る前3時間は食べないようにしてください。 もし食べたくなったとしても、それはのどの渇きを空腹と勘違いしているのかも