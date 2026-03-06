今週は「春の火災予防運動」が行われています。過去に大規模な火災に見舞われた北九州市の旦過市場では、防火への意識を高めようと「体験型」のイベントが開かれました。 ■消防職員「フライパンを（タオルで）覆ってください。」北九州市の旦過市場に設けられたのは、コンロ火災の消火方法を学べるブースです。訪れた人は、水に濡らして固く絞ったタオルで鍋を覆う方法を実際に体験しました。 北九州市消防局によりま