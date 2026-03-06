ドル高が再び強まる原油が一時８２ドル台に急騰中東情勢が依然混迷＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、中東情勢が依然として混迷する中、為替市場は再びドル高が強まっている。イランが本日もカタールやクウェート、ＵＡＥ、バーレーンなど米軍基地がある中東諸国にミサイルおよびドローン攻撃を実施しており、中東情勢に沈静化の気配が依然見当たらない。 この動きを見て原油相場