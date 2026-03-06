米国債利回り（NY時間16:44）（日本時間06:44） 米2年債 3.576（+0.029） 米10年債4.134（+0.039） 米30年債4.751（+0.017） 期待インフレ率2.322（+0.027） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。原油相場が再度急騰し、米株式市場を圧迫。原油相場は、ＷＴＩが一時８２ドル台まで一気に上昇した。イランが本日もカタールやクウェート、ＵＡＥ、バӦ