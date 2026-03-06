ライフル射撃の強豪校明治大学射撃部が5日から大分県由布市で合宿を始めています。 由布市庄内町で合宿を始めたのは明治大学射撃部の選手など18人です。射撃部には2024年のパリオリンピックに出場した大分市出身の野畑美咲選手も所属していました。 明治大学は2025年の全国大会で4年連続で男女総合優勝を果たした強豪校で、県が大学と連携協定を結んでいることなどから2025年に引き続き合宿が行われています。 5日は市内で激励