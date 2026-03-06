大分県大分市にある情報IT系など3つの専門学校が5日、卒業式を行い、学生たちが志を胸に夢へと羽ばたいていきました。 卒業式 卒業式を行ったのは、善広学園が大分市で運営するIVY大分高度コンピュータ専門学校など3つの専門学校です。 5日は3校合わせて124人が門出の日を迎えました。 式では、卒業生を代表して山川天一さんが「学んだこと、経験したことを活かし、常に挑戦することを忘れずに成長し続け