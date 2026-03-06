大分市議会の第1回定例会が5日開会し、佐賀関火災の復興関連費用などを盛り込んだ一般会計当初予算案などが提案されました。 大分市議会 開会した大分市議会の第1回定例会ではまず会期を3月26日までとすることが決まりました。 そして総額2232億5500万円の2026年度の一般会計当初予算案など54議案が提案され足立市長が提案理由を説明しました。 大分市議会 当初予算案には佐賀関の火災を受けて