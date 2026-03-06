大分県立看護科学大学で5日、入試の合格発表が行われました。 掲示板での発表は、県内の4年制の大学では唯一となっています。 看護科学大学 午後1時、大分市の県立看護科学大学では一般選抜の前期日程の合格者47人の受験番号が掲示板に張り出されました。 ◆受験生「ちゃんと掲示板を見て、ちゃんと合格したんだと気持ちを持って写真にも収めたくて来た。うれしかった とにかく」 ただ、合格発表はホー