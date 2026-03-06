大分県宇佐市のアフリカンサファリでかわいらしい動物の赤ちゃんが生まれ、春のベビーラッシュを迎えています。 アフリカンサファリ 母親のそばにぴったりとくっ付いているのは羊の仲間ムフロンシープの赤ちゃんです。 2月7日に2026年初めての赤ちゃんが誕生。 その後、5日までに24匹の赤ちゃんが生まれていて、アフリカンサファリに春のベビーラッシュの訪れを告げています。ムフロンシ