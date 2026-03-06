春は気温や環境の変化が大きく、自律神経が乱れやすい季節。「なんとなくスッキリしない…」「疲れやすくなったかも…」などの不調を感じていたら、腸内環境を整えることが大切です。そこで今回は、おいしく体の内側から整える「春の腸活レシピ」をお届けします。いつものおかずやおやつを少し変えることで、無理せずおいしく腸を整えることができます。自分に合った腸活メニューをぜひ見つけてみてくださいね。■家族の腸活おかず